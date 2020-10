Doisprezece copii, ucişi într-un raid aerian al armatei în Afganistan Disprezece copii au fost ucisi si alti cativa raniti intr-un raid aerian impotriva unei moschei in provincia Takhar din nordul Afganistanului, transmite dpa, citata de agerpres . Atacul aerian a avut loc miercuri dupa-amiaza in districtul Baharak, unde luptatori talibani omorasera in cursul diminetii peste 40 de membri ai fortelor de securitate afgane, a declarat consilierul provincial Mohammad Azam Afzali pentru DPA. Dupa-amiaza, un avion a bombardat moscheea in care se aflase ca se ascundeau luptatori talibani care fusesera implicati in atacul din cursul diminetii, a explicat Afzali. In realitate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

