- Un barbat aflat pe o trotineta a ranit ieri, in centrul Bucureștiului, doua femei. Acesta le-a ințepat cu un obiect necunoscut in piept, una dintre victime necesitand spitalizare. Poliția a demarat imediat investigații.

- Peste o saptamana incepe revolutia parcarilor in centrul Bucurestiului. Reguli existente inca din 2019, dar nepuse in aplicare, vor fi implementate in teren, iar respectarea lor va fi aspru verificata. Riveranii din centrul Capitalei vor fi cei mai afectati.

- Palatul Bragadiru, aflat in centrul Capitalei, a fost scos la vanzare pentru suma de 26 de milioane de euro, dupa cum arata un anunț postat pe site-ul imobiliare.ro. „Palat unicat in centrul Bucureștiului, avand 10.000 mp construiți, S+P+3 etaje, amprenta la sol 2.411 mp, teren 16.490, sub construcție…

- La nici un an de la divorț, și dupa cateva povești de iubire care s-au terminat la scurt timp dupa ce au inceput, Alexandra Stan iși cauta sufletul pereche și pare ca l-a și gasit. Artista a fost surprinsa in compania unui barbat misterios, car pare sa fie noul ei iubit.

- Sparge ca in filme in centrul Capitalei! Patru hoți, mascați total au reușit sa intre intr-un magazin GSM din București in doar 3 minute. Aceștia au furat aparatura in valoare de 60.000 de lei. Hoții se pare ca nu au fost prinși, dar proprietarul crede ca știe cine sunt. S-ar putea sa fie vorba chiar…

- Bataie ca in filme, chiar in centrul Capitalei! Un barbat a fost luat la pumni in vazul oamenilor. Unii trecatori au incercat sa se implice, indemnand agresorul sa inceteze acțiunile ilegale, pe cand alții n-au ezitat sa inregistreze „evenimentul” pe telefonul mobil.

- Politistii locali din sectorul 1 al Capitalei au ridicat luni, 6 iunie, un bolid Ferrari parcat neregulamentar in zona Bulevardului Ion Mihalache, chiar pe trecerea de pietoni. Proprietarul masinii de lux va trebui sa achite cateva sute de lei pentru a isi recupera masina.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta masuri pentru imbunatatirea transportului public de noapte, incepand din data de 1 iunie, incluzand modificari de trasee, dar si un program de circulatie previzibil si dotarea vehiculelor cu camere video.