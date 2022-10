Stiri pe aceeasi tema

- Doinita Oancea si Alexandru Ion, doi tineri actori din noua generatie, fac parte din distributia serialului Lia, produs de Ruxandra Ion si difuzat in curand de Antena 1. Cei doi joaca rolurile lui Gabi si Pavel, sot si sotie in serial, si totodata personaje cu roluri-cheie in poveste.Serialul care va…

- Actrita de teatru si film Ilinca Goia revine in lumea serialelor tv, in cea mai noua productie semnata Ruxandra Ion si Dream Film Production. Alaturi de ea, in povestea Lia, ce va avea premiera in curand la Antena 1, vor juca si Tina Duceac si Andrei Voicu, doi tineri actori aflati la primele lor proiecte…

- Serialul de fictiune produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production pentru Antena 1, Adela, care a cucerit publicul din Romania inca de la lansare, depaseste granitele romanesti. Productia este prezentata chiar zilele acestea la Targul de Televiziune de la Cannes si mai multe tari s-au aratat deja…

- Actori cu ștate vechi, Carmen Ionescu si Bebe Cotimanis fac parte din distributia serialului Lia. Desi au jucat impreuna in numeroase proiecte tv, in noua productie Antena 1 si Dream Film Production cei doi vor forma pentru prima oara un cuplu, dand viata personajelor Maria si Marcel.

- Ce serial urmeaza dupa Adela la Antena 1 Serialul Adela se apropie incet, dar sigur, de final. Toate cele patru sezoane s-au bucurat de un foarte mare succes. Astfel ca postul de televiziune Antena 1 a inceput deja filmarile pentru un nou proiect. Este vorba despre Lia, un nou serial produs de Ruxandra…

- Dupa succesul inregistrat cu cele patru sezoane ale serialului Adela, Antena 1 da startul filmarilor pentru Lia, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare libera dupa drama turceasca Asla Vazgecmem / Never let go, adaptarea fiind semnata de…