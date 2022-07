Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Oana Roman și Marius Elisei a ajuns din nou intr-un punct deloc favorbail pentru ei, iar asta nu o spune noi, fiindca chiar vedeta a facut o serie de declarații despre acest aspect in urma cu cateva saptamani. Ei bine insa, se pare ca lucrurile se indreapta spre bine acum, astfel ca Marius…

- Alina Pușcaș și soțul ei și-au luat copiii și au ajuns direct la aeroport pentru a zbura catre o noua destinație de vacanța. Ei bine insa, deși au plecat de acasa cu zambetul pe buze, fericirea le-a disparut la scurt timp dupa ce au ajuns in aeroport. Iata cu ce intamplare neașteptata s-au confruntat,…

- Doinița Oancea are un nou iubit și a fost surpriza cand se saruta cu el in parcarea unui mall din Capitala, scrie mediaflux.ro. Actrița nu a ezitat sa aiba gesturi tandre in vazul tuturor.La inceputul anului trecut, Doinița Oancea s-a desparțit de barbatul cu care a avut o relație timp de 5 ani și care…

- Giulia Anghelescu a fost aspru criticata de fani pe rețelele de socializare ,dupa ce s-a filmat alaturi de soțul ei cu un filtru. Vedeta este destul de activa in mediul online, insa de aceasta data data carțile pe fața și a rabufnit in fața fanilor care au jignit-o, atat pe ea, cat și pe soțul ei. Iata…

- Andreea Mantea a avut parte de o intamplare cu adevarat neașteptata in trafic, astfel ca nu a putut sa lase lucrurile așa și a decis sa le povesteasca și celor care o urmaresc și indragesc in mediul online prin ceea ce a trecut. Iata despre ce este vorba, de fapt, dar și de ce a rabufnit vedeta!

- Bianca Dragușanu a fost reclamata la Protecția Animalelor, iar autoritațile au facut cercetari salonul la care frumoasa blondina a mers pentru a-și vopsi cațelul. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca intreținerea animalului de companie este destul de costisitoare și nu s-ar pune niciodata…

- O vedem tot timpul cu zambetul pe buze in aparițiile sale publice, insa Claudia Patrașcanu ascunde o drama inca din adolescența. Partenera de viața a lui Gabi Badalau și-a pierdut tatal la varsta de 15 ani, insa iși aduce aminte cu drag de toate momentele frumoase petrecute cu el. Iata ce a marturisit…