Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu, se pregatește in curand sa devina mamica. Aceasta s-a casatorit recent cu Catalin, un alt concurent al sezonului 4! De ziua lui de naștere, aceasta a ținut sa-i transmita un mesaj emoționant.

- A trecut exact un an de cand Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața pe masa de operație, in timpul nașterii prin cezariana, iar acum, iata, destinul o pune din nou la incercare. Andreea Balan sa afla la un pas de a-și pierde casnicia, soțul sau, George Burcea, parasind locuința conjugala.…

- Sarbatoare mare in familia lui Pepe si a sotiei sale. Socrul cantaretului isi aniverseaza astazi ziua de nastere. Cu aceasta ocazie, Raluca Pascu i-a transmis un mesaj emotionant tatalui ei, impresionandu-i extrem de mult pe fani.

- Marcel Ciolacu a dezvaluit care a fost mesajul pe care i l-a transmis lui Ion Iliescu, de ziua sa de nastere. "Am vorbit de dimineata cu domnia sa. I-am spus la multi ani si multa sanatate. Am simtit ca toate lucrurile sunt in regula", a declarat liderul interimar al PSD, dupa sedinta informala…

- Alex Bodi nu-și mai incape de fericirea, iar imaginea postata recent pe pagina lui de socializare spune totul. Soțul Biancai Dragușanu s-a intalnit cu una dintre fiicele sale, iar revederea a fost una plina de emoție.

- Andra a postat in urma cu cateva ore un mesaj pe pagina sa de Instagram, unde le mulțumește fanilor sai despre clasamentul de top al noii sale piese ”Vina mea”. Se pare ca single-ul ocupa primul loc in trending, iar vedeta este in culmea fericirii. Citeste si: Andra, mesaj emotionant de ziua…

- De cand a devenit tata, Cristian Daminuța este cel mai fericit barbat. La o luna de cand baiețul sau a venit pe lume, fotbalistul a ținut sa transmita un mesaj emoționant pe contul sau de socializare insoțit de o fotografie ce a strans in doar cateva momente mii de aprecieri.