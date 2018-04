Stiri pe aceeasi tema

- Doinița Oancea spune adevarul despre relația cu Liviu Varciu. Cei doi sunt colegi in “Fructul Oprit”, insa au colaborat și pentru alte proiecte. Au colaborat impreuna și in alte proiecte, insa aceasta este prima data cand Liviu Varciu și Doinița Oancea formeaza un cuplu pe platourile de filmare. In…

- Doinița Oancea e fata de casa și va fi soția perfecta pentru norocosul care o va duce la altar. Frumoasa actrița, care a recunoscut recent ca are un iubit secret , ne-a marturisit ca sarcinile menajerei pe care o interpreteaza in cel mai nou serial de la Antena 1, “Fructul Oprit”, și pentru care a cautat…