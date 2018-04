Stiri pe aceeasi tema

- Au colaborat impreuna și in alte proiecte, insa aceasta este prima data cand Liviu Varciu și Doinița Oancea formeaza un cuplu pe platourile de filmare. In “Fructul oprit”, serialul care se difuzeaza miercurea de la ora 20.00 la Antena 1, personajele lor – Costica și Tanța au avut prima intalnire.

- Au colaborat impreuna si in alte proiecte, insa aceasta este prima data cand Liviu Varciu si Doinita Oancea formeaza un cuplu pe platourile de filmare. In “Fructul oprit”, serialul care se difuzeaza miercurea de la ora 20.00 la Antena 1, personajele lor – Costica si Tanta au avut prima intalnire.

- Doinița Oancea spune adevarul despre relația cu Liviu Varciu. Cei doi sunt colegi in “Fructul Oprit”, insa au colaborat și pentru alte proiecte. Au colaborat impreuna și in alte proiecte, insa aceasta este prima data cand Liviu Varciu și Doinița Oancea formeaza un cuplu pe platourile de filmare. In…

- Au colaborat impreuna și in alte proiecte, insa aceasta este prima data cand Liviu Varciu și Doinița Oancea formeaza un cuplu pe platourile de filmare. In “Fructul oprit”, serialul care se difuzeaza miercurea de la ora 20.00 la Antena 1, personajele lor – Costica și Tanța au avut prima intalnire.

- In episodul din aceasta seara, personajul lui Liviu Varciu – Costica are prima intalnire cu Tanta, interpretata de Doinita Oancea.Diseara, de la ora 20.00, Costica face primul pas pentru a o cuceri pe Tanta. Ei se intalnesc, acasa la familia Caragea, unde Costica merge sa livreze pizza. Momentul…

- Liviu Varciu revenit la marea sa dragoste, la actorie. El joaca in noul serial de la Antena 1, „Fructul oprit”. In episodul din aceasta seara, personajul lui Liviu Varciu, Costica, are prima intalnire cu Tanța, interpretata de Doinița Oancea. In aceasta seara, Costica face primul pas pentru a o cuceri…

- Mircea N. Stoian arunca bomba și susține ca știe adevarul despre “Asia Express“. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal și și-a exprimat fara rețineri parerea atat despre emisiunea difuzata ae Antena, cat și despre personajele care iau parte la acest proiect și nu numai. “Acum doua zile,…

- Ca actrița Doinița Oancea, „Tanta menajera" din serialul "Fructul oprit" este talentata, o știm cu toții. Insa diva are o mulțime de alte pasiuni in afara de teatru și film: design vestimentar, vlogging, calatorii și...machiaj!