Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Cortea s-a confruntat cu probleme de sanatate in ediția de astazi de la America Express - Drumul Aurului. Ce a pațit concurentul și cum a reacționat Catalin Bordea atunci cand l-a vazut ca nu se simte bine.

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați zilele trecute de la „America Express”. Cei doi intrase in cursa pentru ultima șansa alaturi de Catalin Bordea și Nelu Cortea, dar și Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru. Invitați in cadrul emisiunii Xtra Night Show, Ovidiu și Joaquin au fost surprinși…

- In episodul 17 din America Express - Drumul Aurului, echipele s-au luptat pentru a caștiga amuleta. Puya și Melinda, Jean și Dinu Gavril, Catalin Bordea și Nelu Cordea au fost cei care au ajuns la Irina Fodor in timp util, insa numai o singura echipa a caștigat imunitatea.

- In aceasta ediție de la America Express, de pe Drumul Aurului, Catalin Scarlatescu a primit o palma de la o localnica. Iata de ce s-a intamplat asta, dar și cum a reacționat iubita lui, Doina Teodoru, cand a vazut ce palma peste fața a primit celebrul chef!

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.

- Joaquin Bonilla se numara printre concurenții care participa la America Express - Drumul Aurului. Acesta face echipa cu Ovidiu Buta, iar cei doi au parte de provocari in competiție și se lupta sa caștige premiul cel mare in valoare de 30.000 de euro. Joaquin Bonilla s-a nascut in Mexic. insa s-a mutat…

- Chef Catalin Scarlatescu a facut marturisiri neașteptate despre iubita lui, Doina Teodoru, inca din prima ediție America Express - Drumul Aurului. Hai sa vezi ce a recunoscut acesta despre femeia care l-a cucerit in urma cu ceva timp.

- Ce i-a șocat cel mai mult pe Catalin Bordea și Nelu Cortea la America Express. Catalin Bordea și Nelu Cortea au pornit in America Express, pe Drumul Aurului, pentru a vedea daca numele lor rimeaza la fel de bine și in cele mai vitrege condiții și pentru a-și testa prietenia in cea mai periculoasa aventura…