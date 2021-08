„Nu avem miniștri care sa apere interesele celor pe care ii reprezinta. Și aici ma refer la ministrul Muncii, care nu empatizeaza nici cu salariații, nici cu pensionarii. Și in loc sa se lupte in Guvern in fața colegilor sai și sa prezinte situația dramatica a pensionarilor din Romania, vine cu teme false și ne arata ca nu sunt sustenabile masurile de creștere a veniturilor pensionarilor. In schimb, avem teme false. De exemplu, de ce nu a venit prin Ordonanța de Urgența sa modifice legea cu privire la acordul global astfel incat pensionarii sa nu mai mearga in instanța? In schimb, vine și ne…