Stiri pe aceeasi tema

- Expertizele oficiale confirma ceea ce Doina Pana banuia inca din 2019. In timpul mandatului sau la Ministerul Apelor și Padurilor, bistrițeanca a fost otravita. Se pare ca aceasta a fost otravita cu mercur. Potrivit Antena 3, expertizele oficiale confirma faptul ca Doina Pana a fost otravita pe vremea…

- In urma unor expertize oficiale, acuzația potrivit careia Doina Pana ar fi fost otravita in timpul mandatului a fost confirmata, a anunțat Antena 3. Este vorbe despre expertize efectuate de catre cei de la Institutul de Medicina Legala și de o expertiza a medicilor de la Institutul CI Parhon – o expertiza…

- Fostul ministru al apelor și padurilor, Doina Pana de la PSD, a fost otravit cu mercur, arata expertizele INML și ale Institutului Național de Endocrinologie C. I. Parhon, anunța Antena3. Doina Pana a fost ministru in cursul anului 2018, cand s-a și produc otravirea. Din cauza problemelor de sanatate…

- Atentat la viața unui ministru! Doina Pana a fost otravita, potrivit expertizelor de la INML și de la Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon, anunța Antena3. Fostul ministru a depus o plangere la Directia de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Romane, insa cauza a fost trimisa…

- Dupa 8 ani petrecuți in Parlamentul Romaniei, Doina Pana a facut un scurt bilanț al activitații sale, atat in calitate de deputat, cat și in calitate de ministru. La finalul activitații parlamentare, Doina Pana afirma ca lasa ”lucruri importante” in urma sa și iese din scena politica ”cu fruntea sus”.…

- Administratia Nationala ”Apele Romane” anunta, joi, ca in urma implementarii Proiectului ”Danube Floodplain” locuitorii care se afla de-a lungul fluviului Dunarea vor fi mai protejati de riscul inundatiilor. Proiectul are o valoare de 3,67 milioane de euro si se deruleaza in zece tari dunarene.…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul prin care ia act de demisia lui Costel Alexe din funcția de ministru al Mediului, Apelor și Padurilor. In locul sau a fost desemnat secretarul de stat Mircea...