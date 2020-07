Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul unei zilei, angajatii unei companii isi folosesc mainile pentru diverse sarcini, de la scrierea rapoartelor, la strangerea de mana cu un client sau atingerea unei usi. Toate aceste actiuni expun mainile la virusuri si bacterii periculoase, ceea ce poate duce la imbolnaviri. Tinand…

- Romanul spune ca cei mai mulți muncitori au fost obligați sa munceasca ore suplimentare, pentru care nu au fost platiți, iar condițiile de cazare erau sub orice critica. Peste 1.500 de muncitori de la un abator Tonnies din Gutersloh au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus, iar cei…

- Conform documentului, pe perioada starii de alerta, masca de protecție trebuie purtata in orice spațiu public inchis, spații comerciale, mijloace de transport in comun și la locul de munca, pe toata durata prezenței in oricare din spațiile inchise ale incintei, In funcție de evaluarea riscului efectuat…

- Un medic din Suceava și-a fotografiat mainile dupa ce a purtat timp de 12 ore, cat a durat schimbul sau, manuși de protecție. Iata postarea medicului sucevean: Dupa 12 ore munca, sub 3 perechi de manuși chirurgicale. Daca cineva mi-ar fi spus ce ne așteapta sau cum ne vom petrece Sfintele Sarbatori…

- Peste 4 milioane de italieni se intorc luni la munca, scrie premierul italian, pe Facebook. „Ca niciodata, viitorul țarii va fi in mainile noastre. Sunt increzator, impreuna vom reuși”, adauga Giuseppe Conte.

- Medicii și asistentele din Romania duc o lupta extrem de dificila, in plina epidemie de coronavirus. Un cadru medical din Suceava a dezvaluit recent cum ii arata mainile, la finalul unei ture de 12 ore! Imaginile nu mai au nevoie de comentarii.

- ”Picioarele nu vi le arat cum sunt ca mi-e rușine”, ne spune omul care ne-a trimis la Libertatea aceste fotografii.La Spitalul Județean de Urgența Suceava, asistentele, infirmierele sau medicii care fac garda lucreaza in ture de 12 ore, purtand un combinezon, o capelina, o masca și trei randuri de manuși…