Stiri pe aceeasi tema

- Doina Gradea, președintele director general al SRTV, spune ca nu are cunoștința de existența unui protocol secret intre DNA și televiziunea publica. Reacția Doinei Gradea vine in contextul in care președintele PSD, Liviu Dragnea,a declarat, sambata, ca i s-a spus de existența unui protocol incheiat…

- "Nu am cunostinta despre existenta unui asemenea protocol secret. Regimul documentelor "Secret de Serviciu" este extrem de bine reglementat potrivit dispozitiilor legale si la acestea nu au acces decat persoanele autorizate. Eu am obtinut relativ recent autorizatia de acces la documente clasificate,…

- Presedintele director general al TVR , Doina Gradea, spune ca, pana la aceasta ora, nu are cunoștința de un protocol secret intre DNA și TVR și ca din documentele clasificate studiate nu a reieșit ca exista documentul de care vorbea Liviu Dragnea. Gradea anunța ca ar denunța un asemenea document."Am…

- Presedintele Serviciului Roman de Televiziune (SRTV), Doina Gradea, sustine ca nu are cunostinta despre existenta unui protocol secret incheiat intre Televiziunea publica si Directia Nationala Anticoruptie. "Am citit declaratia domnului presedinte Liviu Dragnea referitoare la existenta unui protocol…

- "Am citit declarația domnului președinte Liviu Dragnea referitoare la existența unui protocol secret intre SRTV și DNA și doresc sa menționez urmatoarele: De cand am fost numita Președinte Director General al SRTV nu am cunoștința despre existența unui asemenea protocol

- "Am citit declaratia domnului presedinte Liviu Dragnea referitoare la existenta unui protocol secret intre SRTV si DNA si doresc sa mentionez urmatoarele:De cand am fost numita Presedinte Director General al SRTV nu am cunostinta despre existenta unui asemenea protocol secret. Regimul documentelor…

- Presedintele director general al TVR , Doina Gradea, a revenit duminica in Capitala, de la Brașov, acolo unde era prezenta la Cerbul de Aur, pentru a verifica situația sesizata de Liviu Dragnea cu privire la existența unui protocol secret DNA- TVR, scrie Mediafax.Potrivit surselor citate,…

- Din raspunsul oficial rezulta ca la minister au fost semnate in total patru protocoale cu SRI: in 2007, 2008, 2012 si 2014. Liviu Dragnea a fost ministru al dezvoltarii regionale in perioada 21 decembrie 2012 – 17 decembrie 2014, fiind succedat in functie de Sevil Shhaideh. Dragnea a declarat despre…