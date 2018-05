Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Doina Federovici susține, intr-un comunciat de presa transmis de partid, ca președintele Klaus Iohannis "urmarește provocarea majoritații parlamentare de a declanșa procedura de suspendare", acuzand faptul ca acesta face "presiuni publice" asupra primului-ministru Viorica Dancila.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. "Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare", a spus Dragnea. Social democrații susțin ca declarația de vineri…

- S-a dezlantuit jihadul intre putere si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului i-a cerut public demisia preierului Viorica Dancila, iar cei de la putere reatcioneaza. In direct la Romania TV, Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit o discutie cu Liviu Dragnea, dar l-a si atacat dur pe Iohannis.Citește…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

