- Patru medici de la Spitalul Județean de Urgența Bihor, care au ocupat funcții de sef de sectie si de coordonatori ai unor compartimente, au demisionat dupa ce au fost declarați in stare de incompatibilitate. Cadrele medicale nu pot activa și la stat și in cabinete private, ca administratori de firme…

- Barbatul care a fost gasit spanzurat in curtea casei și-a ucis inainte soția cu o bardița și a lasat-o in pat intr-o balta de sange. Descoperirea macabra a fost facuta de mama femeii, ingrijorata ca fiica ei nu a mai ajuns la locul de munca in acea zi.

- Primarul comunei Draguseni din judetul Botosani, Eugen Nechita, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca pe fondul lipsei precipitatiilor, in localitate se inregistreaza o criza fara precedent a apei in sol, cu impact puternic asupra crescatorilor de animale, carora li se asigura apa cu cisternele de catre…

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, l-a felicitat pe Gigi Becali, omologul sau de la FCSB, pentru caștigarea campionatului, insa l-a și „ințepat” in același timp. FC Botoșani și CS Mioveni se infrunta de la ora 20:00 in manșa tur a primului baraj de promovare/menținere in Superliga. Meciul…

- Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, și-a exprimat interesul fața de Malcom Edjouma (27 de ani), fostul sau jucator. Mijlocașul defensiv francez a fost imprumutat, in luna ianuarie a acestui an, de FCSB la Bari, in Serie B, și se va intoarce, cel mai probabil, in tabara campioanei Romaniei.…