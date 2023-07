Stiri pe aceeasi tema

- Luis Suarez Miramontes, fostul mare fotbalist al Barcelonei și unul dintre legendarii jucatori din istoria Spaniei, a incetat din viața duminica, 9 iulie, la varsta de 88 de ani.In perioada 1955-1961, Luis Suarez Miramontes a evoluat pentru Barcelona, devenind un simbol al clubului catalan. In 1960,…

- Luis Suarez Miramontes, fostul mare jucator al Barcelonei, unul dintre fotbaliștii legendari din istoria Spaniei, caștigator al „Balonului de Aur” in 1960, a incetat din viața duminica, 9 iulie, la varsta de 88 de ani. Luis Suarez Miramontes a evoluat pentru Barcelona intre 1955 și 1961, fiind unul…

- Lumea baschetului este in doliu, dupa moartea fostului jucator și președinte de club la CSU Brașov, Gabriel Calancea (56 de ani). Acesta a decedat pe litoral, in urma unui tragic accident. El se afla pe litoral pentru a urmari Competiția Naționala de MiniBaschet U12, scrie stiripesurse.roFOTO: stiripesurse.ro”Vestea…

- Craig Brown, fostul antrenor al Scoției, care a condus echipa naționala la Euro 96 și Cupa Mondiala din 1998, a murit la varsta de 82 de ani. Acesta s-a stins din viața dupa o lunga lupta cu boala.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu! Un fost portar legendar al Rapidului s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a clubului FC Rapid.

- Lumea fotbalului e in doliu! Un fost jucator, aparator al lui Chelsea și Arsenal, John Hollins, s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Ce declarație emoționanta a facut fiul lui dupa trecerea in neființa a celui care i-a dat viața.

- Lumea fotbalului e in doliu! Un fost jucator al echipei CFR Cluj s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. In urma cu mai bine de un an, Augustin Chira, caci despre el este vorba, fusese diagnosticat cu o boala grava. Anunțul trist al trecerii acestuia in neființa a fost facut de fostul sau club,…

- Lumea fotbalului este in doliu! Un fost jucator de prima liga a murit la varsta de 48 de ani. Fostul sportiv s-a stins din viața in condiții suspecte. A fost gasit decedat la cateva zile dupa ce a fost dat disparut.