Doi voluntari americani care luptau în Ucraina și au fost dați dispăruți au apărut la televiziunea publică rusă Un post de televiziune public rus a difuzat vineri pe retelele de socializare videoclipuri cu doi americani plecati sa lupte ca voluntari alaturi de fortele ucrainene si dati disparuti de mai multe zile, scrie AFP, citata de News.ro . Presedintele american Joe Biden a declarat vineri presei ca nu stia unde se afla cei doi barbati, doi fosti militari americani despre care rudele nu aveau vesti de saptamana trecuta, adaugand: „Americani nu ar trebui sa mearga in Ucraina”. Departamentul de Stat al SUA a raportat, de asemenea, informatii despre disparitia „in ultimele saptamani” a unui al treilea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

