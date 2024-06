Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk s-a calificat fara joc in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa neprezentarea rusoaicelor Mirra Andreeva/Vera Zvonareva, miercuri, in sferturile de finala.

- Perechea romano-ucraineana formata din Gabriela Ruse și Marta Kostuyk a avansat pana in penultimul act al tabloului de la Roland Garros, dupa forfaitul declarat de adversarele din „sferturi” rusoaicele Mirra Andreeva și Vera Zvonareva. Pentru a doua oara in cariera, Gabriela Ruse, 26 de ani, și Marta…

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostyuk s-a calificat marti in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros. Romanca a mai fost in aceasta faza la US Open 2021, Roland Garros 2022 și Australian Open 2023. Gabriela Ruse (26 de ani) și Marta Kostyuk (21 de ani) formeaza un dublu…

- Perechea romano ucraineana Gabriela Ruse Marta Kostiuk s a calificat marti in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa ce a trecut de Leylah Fernandez Canada Erin Routliffe Noua Zeelanda , favorite numarul 9, in doua seturi, 6 1, 6 4,…

- Perechea romano-spaniola Monica Niculescu/Cristina Bucsa s-a calificat spectaculos in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, duminica, dupa ce a trecut de americancele Sofia Kenin/Bethanie Mattek-Sands cu 2-6, 6-4, 11-9.

- Cele doua jucatoare de tenis sunt programate sa evolueze, sambata, in turul al treilea al probei de simplu de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului. Ana Bogdan o are ca adversara pe ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numarul 15, iar Irina Begu joaca impotriva franțuzoaicei Varvara…

- Amelie Mauresmo, directoarea turneului Roland Garros, a vorbit despre motivele pentru care Simona Halep, fosta lidera WTA, nu a primit un wild card pentru a participa la Grand Slam-ul de la Paris. Mauresmo a explicat ca, daca Halep ar fi fost absolvita de orice vina de TAS, „probabil” ar fi luat o alta…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in turul trei la Madrid, dupa ce a eliminat-o vineri pe Barbora Krejcikova, jucatoare din Cehia, care a castigat Roland Garros. Cristian a pierdut primul set (2-6), dar a dominat apoi autoritar – 6-0, 6-2 in seturile doi si trei. The post Jaqueline Cristian a invins…