Doi vânzători de cocaină, în arest preventiv Instantele de judecata au prelungit mandatele de arestare emise pe numele a doi barbati acuzati de trafic de droguri de mare risc și deținere de droguri de mare risc pentru consumul propriu. La sfarsitul lunii martie, unul dintre inculpati a fost prins in flagrant, in Craiova, in timp ce vindea 23 grame de cocaina cu 9.500 de lei. La perchezitii, ofiterii de combatere a criminalitatii organizate au gasit alte 150 grame de cocaina. Anchetatorii au explicat ca suspectul prins in flagrant a fost un tanar de 26 de ani, din Urzica, Olt. Actiunea de prindere in flagrant a avut loc in Craiova, pe 26… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instantele de judecata au dispus mentinerea controlului judiciar fata de un barbat de 37 de ani, instructor auto, deferit justitiei pentru trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, barbatul a cerut si primit de la un cursant suma de 1.500 de lei. In schimbul banilor, ar fi promis ca va interveni…

- Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a doi inculpati, membrii ai aceleiasi familii, acuzati de trafic de droguri de mare risc. Cei doi au fost prinsi in flagrant, pe 11 iunie, in comuna Podari, in timp ce incercau sa vanda 100 grame de cocaina cu 8.000…

- Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a patru inculpați acuzați de trafic de droguri de mare risc. O alta inculpata din dosar a fost plasata in arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, cei cinci suspecți ar fi vandut cocaina consumatorilor de droguri din Dolj. Saptamana trecuta, unul dintre…

- Instantele au dispus mentinerea arestului preventiv emis in iunie 2023, pe numele unui tanar de 21 de ani, cetatean slovac, acuzat de trafic de droguri de mare risc. Tanarul a fost prins in flagrant in Craiova, in timp ce vindea 170 grame de cocaina cu suma de 7.550 de euro. Barbatul a fost arestat…

- "In data de 23.05.2024, in jurul orei 01.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat Vidin, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, la volanul unui autocamion, un cetațean bulgar in varsta de 52 de ani.Acesta circula pe ruta Bulgaria–Germania și transporta sticla, conform documentelor prezentate",…

- Acțiuni de amploare ale procurorilor DIICOT din județele Bistrița-Nasaud și Suceava la traficanții de droguri, la domiciliile carora au efectuat percheziții. Ambele structuri de parchet au pus in aplicare 30 de mandate de percheziție pe raza județelor Bistrița-Nasaud, Neamț și Suceava. Astfel, procurorii…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un barbat de 34 de ani, condamnat la patru ani de inchisoare pentru trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea sapte kilograme de canabis cu suma de 13.000 de euro. Actiunea de prindere…