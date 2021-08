Stiri pe aceeasi tema

- Ia startul si campania interna din USR PLUS, care se va termina la Congresul programat pe 3 octombrie, principalii candidati la functia de presedinte fiind Dan Barna si Dacian Ciolos. Din echipa primului fac parte si doi reprezentanti ai USR PLUS Timis: Cristian Mos si Catalin Drula. In perspectiva…

- PNL dorește ca premeirul Florin Cițu sa prezinte restificarea in ședința Biroului de Conducere al PNL pentru ca, potrivit unor surse, liderii partidului doresc mai mulți bani pentru primari, iar președintele Ludovic Orban a afirmat ca este nevoie de un nou plan de dezvoltare regionala și locala.Pe de…

- Florin Cițu a cerut demiterea directorului CFR SA, Ovidiu Vizante, dupa declarațiile scandaloase la adresa copiilor ținuți 9 ore intr-un tren, dupa ciocnirea a doua marfare. USR-PLUS a facut scut in fața lui Vizante, iar vicepremierul Dan Barna i-a dat peste maini lui Cițu și i-a refuzat cererea.…

- Centura Orasului Bacau va fi data in folosinta integral in perioada imediat urmatoare, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Astazi am fost intr-o vizita pe ceea ce a fost pana deunazi santierul Centurii Bacau, alaturi de vicepremierul Dan Barna. Ma bucur sa vad…

- Catalin Drula a afirmat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de vicepremierul Dan Barna, ca lupta sa pentru infrastructura din Moldova a inceput inainte sa intre in politica. El a precizat ca “in PNRR pe partea de infrastructura majoritatea fondurilor merg in Moldova, respectiv pentru A7 si…

- Primarul comunei Lupșa din județul Alba, Radu Penciu, a anunțat ca DN75, aflat intr-o stare deporabila, va intra in reparație. Acesta a spus ca a avut o intalnire cu ministrul Transporturilor, Catalin Drula și cu vicepremierul Dan Barna, colegii sai de partid. Penciu a postat de altfel o fotografie…

- Transportul rutier greu va fi taxat in functie de kilometri parcursi, incepand probabil de la finalul anului 2023, ca parte a conditiilor de reforma pentru aprobarea Planului National de Redresare si Rezilienta, a declarat, luni, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, la Digi 24.…

- Licitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Craiova - Lugoj a fost publicata marti pe SICAP, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. "Cateva date: licitatia are la baza noul caiet de sarcini cu termene si plati mult mai…