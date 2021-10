Doi pui de urs care rataceau prin localitatea Vidra, județul Vrancea au ajuns pe carosabil. Din pacate, au fost loviți in plin de mașinile care treceau in viteza și au murit. Pentru ca ursoaica nu iși lasa niciodata puii singuri, se presupune ca a fost impușcata recent. Ursuletii au iesit din padure la drumul mare. […] The post Doi ursuleți loviți mortal de mașini, in Vrancea. Nu aveau mai mult de un an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .