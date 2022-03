Doi ucraineni şi-au unit destinele pe front In plin razboi, doi ucraineni si-au unit destinele pe front. In loc de costum de mire si rochie de mireasa au purtat la ceremonie uniforme militare. Casatoria a fost oficiata langa un punct de control, la cativa kilometri de capitala Ucrainei. Printre invitati s-au aflat primarul Kievului, Vitali Kliciko, si un grup de soldati voluntari care le-au cantat mirilor. Valeri si Lesia s-au cunoscu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

