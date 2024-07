Stiri pe aceeasi tema

- Cei zece barbați ucraineni au incercat sa paraseasca ilegal Ucraina pe o barca peste raul Nistru, pe fondul campanii de mobilizare pentru completarea randurilor armatei la peste doi ani de razboi cu Rusia. Unul dintre ei s-a inecat in timpul traversarii clandestine, potrivit IGPF de la Chișinau.

- Politistii de frontiera din comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș, au identificat trei barbați ucraineni cu varste cuprinse intre 23 și 35 de ani care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, unul avand un pistol cu bile de cauciuc furat de la un granicer ucrainean, a relatat Agerpres.„In…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte au depistat trei cetateni ucraineni care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, unul avand asupra lui un pistol cu bile de cauciuc.

- Razboi in Ucraina, ziua 815. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat legea privind recrutarea condamnaților in armata. Actul normativ va permite creșterea bazei de recrutare pentru armata. De asemenea, Zelenski a semnat legea prin care crește a

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației impreuna cu Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș a organizat joi, 9 mai, o conferința de presa pe tema numarului mare de cetațeni ucraineni care trec ilegal frontiera din Ucraina in Romania, precum și intervențiile din Munții…

- Sase cadavre au fost descoperite intr-o singura zi in raul Tisa, la granita dintre Romania si Ucraina. Patru dintre cadavre se aflau pe partea ucraineana, iar celelalte doua pe partea romana. Barbații din Ucraina continua sa fuga de razboi. Unii trec ilegal granita in Romania, fie prin raul Tisa, fie…

- Guvernul a adoptat marti o hotarare privind construirea unui pod rutier peste raul Tisa, la granița dintre Romania și Ucraina, care va avea capatul romanesc in zona Teplita din Sighetul Marmatiei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- In jur de 30 de barbati ucraineni au murit incercand sa treaca ilegal granita pentru a evita sa lupte in razboiul cu Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului de paza a frontierei Ucrainei, Andrii Demcenko. Cele mai multe decese s-au produs in timp ce traversau granița cu Romania.