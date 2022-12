Acțiunea de salvare a cetațenilor ucraineni a avut loc in zona Varful Pop Ivan din Muntii Maramuresului, la o altitudine de peste 1.800 de metri, informeaza Salvamont Maramureș . Cei doi ucraineni au fost predați la ambulanța in jurul orei 02.30, duminica dimineața, cand prima operațiune de salvare s-a incheiat. „Actiune incheiata cu retragerea salvatorilor din teren la ora 2,30. Doi ucraineni predati la ambulanta, alti 3 porniti la vale din zona de frontiera nu au fost gasiti (probabil curand vor ajunge la Politia de Frontiera care face permanenta in zona Crasna Viseului – la cabana Paltinu’…