Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca, de la inceputul razboiului, peste 5,7 milioane de cetațeni ucraineni au tranzitat Romania, unii dintre aceștia stabilindu-se in țara noastra.”Consecințele nocive ale razboiului au schimbat radical liniile de politica externa ale Romaniei. Dumneavoastra…

- Patru ucraineni au fost salvați de salvamontiștii maramureșeni din zona Bistra. Cei patru au varste intre 20 și 25 de ani și au fost preluați de echipajele medicale, noteaza Mediafax.Echipa Salvamont Maramureș a fost formata din 5 salvatori montani insoțiți de 4 membri ai poliției de frontiera. Aceștia…

- Un șofer clujean a fost surprins circuland pe strada Victor Babeș din Cluj-Napoca, cu muzica data la maxim. Cei care asculta muzica cu volumul la maxim și geamurile deschise sunt pasibili de amenzi, mulți șoferi „șmecheri” nu știu insa acest lucru.O gramada de conducatori auto, in special tineri, obișnuiesc…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a analizat, joi, implicarea Romaniei intr-un proiect transatlantic nou – crearea in tara noastra a unei facilitati de instruire a pilotilor pentru operarea avioanelor F-16, informeaza AGERPRES . Administratia Prezidentiala informeaza intr-un comunicat ca, impreuna…

- Centrele de zi din municipiul Chișinau vor gazdui mai mulți copii de virsta frageda, inclusiv copii refugiați din Ucraina. Primaria Chișinau, in parteneriat cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), iși propune crearea unor centre de zi noi sau extinderea celor existente, astfel incit mai mulți copii…

- Politistii din cadrul Politiei de Frontiera Timisoara au depistat, in timpul unor actiuni de combatere a migratiei ilegale, doi cetateni din Ucraina care incercau sa ajute 35 cetateni din Siria si Bangladesh in incercarea de a trece ilegal frontiera, pe raza localitatii bihorene Biharia, arata un comunicat…

- O familie cu doi copii care locuia in Herson, Ucraina, in regiunea controlata de ruși, și-a parasit casa acoperita de ape dupa distrugerea barajului Kahovka și trebuie sa parcurga acum un drum extrem de periculos pentru a ajunge in Romania, la Galați.