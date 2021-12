Doi turiști ucraineni, sfâșiați de urs în apropierea Castelului Peleș In aceasta seara, doi turiști ucraineni au fost atacați de urs, in zona Castelului Peleș și prezinta traumatisme prin sfașiere, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova. Barbatul, in varsta de 28 de ani, a suferit o plaga prin sfașiere la nivelul unui membru superior și inferior, iar femeia, in varsta de 32 de ani, […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol si foto: gazetaph.ro

- Doua persoane de nationalitate ucraineana au fost atacate de urs in zona Castelului Peleș și prezinta traumatisme prin sfasiere (un barbat in varsta de 28 de ani si o femeie de 32 de ani). Barbatul a suferit o plaga prin sfasiere la nivelul unui membru superior si inferior Femeia a…

