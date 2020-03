Stiri pe aceeasi tema

- Turistii sunt sfatuiti sa evite zona inalta a muntilor Fagaras, mai ales zona Balea Lac, unde a avut loc miercuri o avalansa mare, declansata natural, fara sa provoace victime, anunta joi site-ul www.avalanseincarpati.ro. „O avalansa mare a curs natural (autodeclansata) la Balea Lac. S-a rupt de sub…

- Turistii sunt sfatuiti sa evite zona inalta a muntilor Fagaras, mai ales zona Balea Lac, unde a avut loc miercuri o avalansa mare, declansata natural, fara sa provoace victime, anunta joi site-ul www.avalanseincarpati.ro. "O avalansa mare a curs natural (autodeclansata) la Balea Lac. S-a…

- Doi turisti straini care au facut un tur al Europei, renuntand timp de un an la slujbele lor si convertindu-si masina intr-o dubita, au povestit ce impresie le-a facut Romania, tara pe care au vrut initial s-o ocoleasca.

- Cea mai scazuta temperatura din tara inregistrata marti dimineata a fost de minus 17 grade, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac judetul Sibiu si la Poiana Stampei judetul Suceava , potrivit masuratorilor de la ora 10,00 ale meteorologilor.La ora 11,00, cea mai scazuta…

- O noua avertizare a fost emisa de meteorologi. Este risc insemnat de avalanșa in munții Bucegi și foarte mare in munții Fagaraș. Atenționarea intra in vigoare la ora 20.00 in data de 30 decembrie și este valabila tot pana la ora 20.00, dar in data de 31 decembrie 2019.

- Doi turisti au fost surprinsi de o avalansa de mici dimensiuni in Muntii Fagarasului si au reusit sa se salveze singuri, informeaza, sambata, Salvamont Sibiu. „Doi turisti au fost surprinsi de o...

- In urma cu putin timp, doi turisti au fost surprinsi de o avalansa in timp ce urcau spre varful Negoiu din muntii Fagarasului.Avalansa fiind de mici dimensiuni, acestia nu au suferit leziuni si au reusit sa se salveze singuri.Salvamont Sibiu este in alerta, iar in caz de nevoie poate intervenii imediat.Se…

- Ziarul Unirea ULTIMA ORA: Doi turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Fagaraș. Autoritațile sunt in alerta ULTIMA ORA: Doi turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Fagaraș. Autoritațile sunt in alerta Doi turisti au fost surprinsi, sambata, de o avalansa de mici dimensiuni, in timp…