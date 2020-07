Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea informațiilor comunicate cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor comunicate astazi de catre autoritațile locale elene Consulatului General al Romaniei la Salonic, un cetațean roman aflat in Insula…

- Patru turiști straini au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, potrivit autoritaților din insula Thassos, situata in Marea Egee, transmite digi24.ro. Ar fi vorba despre patru turiști sosiți in Grecia din Serbia și Bulgaria, iar cazurile de infectare cu COVID-19 au fost identificate in urma verificarile…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile din Grecia au lasat deschis in perioada 1-15 iulie un singur punct de trecere al frontierei cu Bulgaria, și anume Kulata-Promachonas, pentru accesul in Grecia. Toate celelalte cinci puncte de trecere, folosite de mulți turiști romani in drumul cu…

- Marea majoritate a grecilor – 89 %- vor ca turistii sa fie supusi unui test pentru noul coronavirus inainte de a intra in tara lor, potrivit unui sondaj realizat de institutul demoscopic ALCO, citat miercuri de EFE, transmite Agerpres. Cu aproape doua saptamani inainte ca Grecia – una dintre tarile…

- UPDATE: Prefectura Olt a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca pe data de 21 mai, a fost convocata o sedinta de lucru a Grupului de Coordonare pentru Gestionarea Bolilor Inalt Contagioase pentru a stabili imprejurarile si masurile urgente dispuse in cazul focarului de infectie Covid-19 la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au indicat ca la abatorul verificat, unde lucreaza peste 500 de romani din cei 700 de angajați, sunt confirmate aproximativ 300 de cazuri de infectare cu coronavirus, 200 dintre ele fiind inregistrate in randul cetațenilor romani. Abatorul…