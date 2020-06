Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au plecat sa alerge in plina noapte in zona manastirii feredeu și s-au ratacit. „In jurul orei 22.40, doua persoane au apelat serviciul 112, susținand ca s-au ratacit in zona manastirii Feredeu. Persoanele au plecat la alergat, susțin ca se afla la aproximativ patru kilometri fața de manastirea…

- Persoanele de peste 65 de ani pot, de luni, sa iasa din casa in doua intervale orare: 7,00 - 11,00 si 19,00 - 22,00, a anuntat presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a avut o sedinta la Palatul Cotroceni privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat premierul Ludovic…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a abordat in ședința de astazi de la Palatul Cotroceni doua mari teme. Una a școlilor, care nu se vor redescride și alta a persoanelorde peste 65 de ani . Declarația este facuta dupa o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul…

- 498, numarul deceselor cauzate de coronavirus la nivelul Romaniei Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Numarul deceselor cauzate de coronavirus la nivelul României a ajuns la 498, potrivit celei mai recente raportari. Bilanțul confirmarilor cu COVID-19 a depașit 9.200…

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. In ajunul sarbatorilor pascale oamenii sunt indemnați sa respecte recomandarile autoritaților in prevenirea și combaterea virusului COVID-19. Indemnul Inspectoratul General pentru Situații de Urgența este ca persoanele care traiesc in localitațile in care a fost instituit…

- Incercand sa limiteze raspandirea noului coronavirus, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a emis duminica Ordonanta militara nr. 4, care impune masuri mai aspre pentru persoanele care nu respecta normele de izolare sau carantina si cele care ies din case nejustificat. In schimb, ordonanta relaxeaza…

- Ordonanta Militara nr. 2 din 21 martie 2020 privind masurile de prevenire a raspandirii cu COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.232 din 21 martie 2020 si a intrat astfel, in vigoare. Anuntul a fost facut in aceasta dimineata de Prefectura Maramures. Masurile au fost date publicitatii…

- Comitetul de Urgența a inceput la ora 19.00. Intrunirea vine pe fondul creșterii alarmante a cazurilor de infecție cu COVID-19: BILANȚUL OFICIAL a urcat la 52 de bolnavi. Numarul imbolnavirilor s-a dublat intr-o singura zi.La ședința, premierul interimar Ludovic Orban a facut cateva recomandari cetațenilor,…