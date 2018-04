Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada a atins 110 cm la Cota 2000 Transfagarașan și riscul de producere a avalanșelor in zona este foarte mare. Potrivit directorului Salvamont Argeș, Ion Sanduloiu, riscul de avalanșa in Munții Fagaraș este de gradul trei la altitudini peste 1.600 metri. „Este foarte posibil ca in urmatoarele…

- Violeta Stoica O noua avalanșa care s-a produs pe Valea Coștilei a diminuat șansele salvamontiștilor prahoveni de a gasi trupul acoperit de zapada al tanarului alpinist bucureștean disparut la finalul saptamanii trecute. Salvatorii montani s-au intors, ieri dimineața, in Valea Coștilei din Munții Bucegi,…

- Salvamontistii din Busteni au oprit, pe durata nedeterminata, cautarea turistului care sambata dupa-amiaza a fost surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi, decizia fiind luata in conditiile in care pe munte vremea s-a inrautatit, iar salvatorii si-ar pune vietile in pericol daca…

- Alpinistul care sambata a fost surprins de o avalansa, pe Valea Costilei din Bucegi, si apoi a fost dat disparut, este cautat, luni, cu ajutorul unor caini special antrenati pentru astfel de actiuni, aceasta fiind a treia zi de cautari, transmite corespondentul Mediafax.

- Cautarile alpinistului surprins de avalansa in Muntii Bucegi, pe Valea Costilei, au fost sistate, sambata seara, din cauza conditiilor meteo, salvamontistii urmand sa reia actiunea duminica dimineata, transmite corespondentul MEDIAFAX. Gheorghe Haiduc, seful Salvamont Busteni, a declarat, corespondentului…

- Salvatorii montani au reluat, duminica dimineata, cautarile tanarului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Bucegi. Actiunea este una dificila, intrucat pe munte este ceata, ninge si exista riscul de producere a unor noi avalanse. Salvamontistii spun ca este imposibil ca barbatul sa fi supravietuit,…

- Un barbat care facea parte dintr-un grup de patru alpinisti a fost surprins, sambata, de avalansa, in Valea Costilei, din Muntii Bucegi. Salvamontistii intervin pentru a-l gasi pe turistul disparut, dar spun ca sunt sanse minime sa fie gasit in viata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a fost surprins de o avalanșa in Masivul Bucegi și este dat disparut. Un turist aflat cu mai mulți prieteni pe munte, sambata, a fost dat disparut, dupa ce a fost surprins de o avalanșa in Munții Bucegi. Salvamontiștii au plecat in cautarea lui. Cei care au cerut ajutor au fost turiștii care…