Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cetateni romani si-au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr-un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord-Brabant, in Olanda. Autoritatile din Romania au fost informate ...

- Cinci cetateni romani si-au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr-un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord-Brabant, in Olanda....

- Cel putin 25 de oameni au murit, marti, in urma unui accident rutier ce a avut loc in districtul indian Bhavnagar, situat la aproximativ 150 de kilometri de orasul Ahmebadad, au anuntat autoritatile locale, informeaza Le Figaro.

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara, traficul fiind blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel puțin 26 de persoane au fost ucise și alte 17 au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc sambata seara in centrul Indoneziei, conform unui comunicat de presa al poliției indoneziene.

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu.

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres.Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea…