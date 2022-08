Stiri pe aceeasi tema

- Au plecat in vacanța la Cracovia și au ajuns in Craiova: Cum s-a terminat odiseea celor doi turiști italieni Au plecat in vacanța la Cracovia și au ajuns in Craiova: Cum s-a terminat odiseea celor doi turiști italieni Un cuplu de turiști italieni a avut parte de surpriza vieții cand vacanța pe care…

- Un cuplu de italieni a avut parte de o surpriza neplacuta in concediu. Cei doi doreau sa iși petreaca vacanța in Cracovia, un oraș din Polonia, dar operatorul de la agenția de turism cu care au colaborat a facut o incurcatura. Astfel, operatorul a confundat Cracovia cu Craiova, din cauza asemanarii…

- Un cuplu de italieni a plecat in vacanta la Cracovia, insa la sosire si-a dat seama ca a ajuns in Romania, la Craiova, nicidecum in Polonia. "Imaginati-va scena. Plecati in vacanta, in Polonia, in frumosul oras Cracovia, unde va asteapta si prieteni. Si, de indata ce coborati din avion, la aeroport,…

- Un cuplu de italieni a plecat in vacanta la Cracovia (Polonia), insa la sosire si-a dat seama ca a ajuns in Romania, la Craiova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Momente de panica pentru un cuplu de italieni, plecati in vacanta in Europa de Est. Voiau sa ajunga la Cracovia, dar au aterizat la Craiova. De vina este agentia de turism din Florenta, care le-a rezervat biletele de avion.Cei doi au fost si ei cam neglijenti: au observat numele destinatiei de pe bilete,…

- Doi italieni au avut parte de o surpriza mai puțin placuta, sambata, dupa ce s-au trezit ca au ajuns la Craiova, in Romania, deși voiau sa mearga in Cracovia, Polonia. De vina a fost operatorul de la agenția de turism de unde italienii și-au cumparat biletele de avion, care a confundat numele celor…

- In perioada verii se știe ca multe companii aeriene inregistreaza intarzieri sau, mai rau, zborurile sunt anulate, spre disperarea cetațenilor care iși compromit sau anuleaza vacanțele. Mai exista, insa, și alte moduri in care iți poți rata vacanța, chiar daca zborul nu ți-a fost anulat sau nu a suferit…

- Rivaldinho (27 de ani) este tot mai aproape de transferul la CSU Craiova, dupa ce brazilianul și-a reziliat contractul cu polonezii de la Cracovia. Rivaldonho este cu un pas mai aproape de revenirea in fotbalul romanesc. Miercuri, cei de la Cracovia au anunțat oficial desparțirea de atacantul brazilian,…