- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a anuntat duminica eliberarea a doi turisti britanici rapiti vineri in Parcul National Virunga, in estul Republicii Democrate Congo, relateaza AFP. "Sunt incantat sa va anunt ca cei doi cetateni britanici care au fost luati ostatici in Republica Democrata…

- Doi turisti britanici au fost rapiti, iar un agent de securitate a fost ucis, in timpul unei calatorii in Parcul National Virunga din Republica Democrata Congo, au anuntat autoritatile locale, potrivit site-ului cotidianului Time.

- Confirm ca vehiculul in care ne aflam a fost atacat. Trei persoane au fost rapite, intre care doua erau turisti", a declarat directorul parcului, belgianul Emmanuel de Merode, care a mai precizat ca o garda de corp care ii insotea pe turisti a fost ucisa in acest atac. Purtatorul de cuvant…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…