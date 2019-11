Doi turiști au fost salvați de jandarmii montani, după ce au rămas blocați pe munte Doi turiști au fost salvați de jandarmii montani din Cheia dupa ce, plecați pe un traseu nemarcat ca sa adune plante medicinale, s-au ratacit din cauza intunericului și au ramas blocați intr-o zona dificila, transmite Mediafax. Reprezentanții Jandarmeriei Prahova au transmis ca sesizarea a fost facuta marți seara, in jurul orei 20.00. Doi turiști, de 89 și 43 de ani, au plecat din Cheia pe un traseu nemarcat pentru a aduna plante medicinale. Citește și: Medicul chirurg din Timișoara a fost retinut, dupa ce si-a batut copilul minor „Din cauza intunericului, cei doi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

