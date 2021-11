Stiri pe aceeasi tema

- Doi turiști americani au fost amendați cu 800 de euro dupa ce au patruns in Colosseumul din Roma, Italia, pentru a experimenta placerea de a bea o bere in interiorul anticului amfiteatru roman, informeaza The Guardian . Cei doi americani, in varsta de 24 și 25 de ani, au urcat la al doilea nivel al…

- ■ sanctiunile au fost aplicate de ANRE ■ pentru nerespectarea reglementarilor in vigoare mai multe firme au primit amenzi ce au totalizat 2.285.000 lei ■ sanctiunile au fost aplicate si pentru neasigurarea calitatii tehnice a energiei distribuite ■ Mai multi distribuitori de energie electica si gaze,…

- Jurnaliștii americani au dezvaluit motivul pentru care magnatul roman in varsta de 82 de ani nu zambește niciodata.New York Times a publicat o analiza a milionarului roman. In vremea cand i manageria pe Boris Becker ”fotograful il ruga pe Ion Tiriac sa zambeasca, dar nu zambește, pentru ca are o imagine…

- Cei patru turisti spatiali americani au petrecut prima lor zi pe orbita la bordul capsulei SpaceX, efectuand cercetari stiintifice si vorbind cu pacientii unui spital din SUA care trateaza copiii bolnavi de cancer, relateaza vineri AFP, potrivit Agerpres.

- ■ sanctiunile au fost aplicate de inspectorii de munca pe parcursul lunii trecute ■ 14 persoane s-au accidentat la serviciu ■ Luna august nu a fost prea buna pentru afaceristii din judet pe la care au trecut, in vizita, functionarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. La final, pentru…

- Autoritațile din Hawaii au ridicat restrictiile si permit calatorilor americani complet vaccinati sa treaca peste testele dinaintea calatoriei. Venirile in Maui s-au intors deja la nivelul pre-pandemic, iar...