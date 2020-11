Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 3 zile de doliu național in Austria, dupa atacurile teroriste din plin-centrul Vienei. Patru oameni au fost uciși și 22, raniți, de atacatori care au deschis focul la intamplare. Unul dintre agresori a fost impușcat mortal de poliție.

- Doi tineri turci au devenit eroi dupa ce au sarit in ajutorul unei batrane si a unui politist ranit in atacul din centrul Vienei. Ei au marturisit ca sunt musulmani, dar resping orice forma de teroare. Unul dintre ei a povestit cum a actionat atacatorul, principalul suspect, un tanar radicalizat, simpatizant…

- Doi musulmani turci din Viena au devenit eroi pentru o batrana surprinsa in mijlocul atentatului terorist de pe strazile Vienei. Barbații, experți in arte marțiale, au ajutat-o sa se adaposteasca in siguranța, facand scut in jurul ei. Tinerii i-au sarit in ajutor și unui polițist ranit. Ambii au spus…

- Avocatul Nikolaus Rast s-a declarat șocat dupa ce a aflat ca Kujtim Fejzulai, fostul sau client, pe care l-a aparat anul trecut intr-un proces de la Curtea Regionala din Viena, a ucis patru civili in atacul terorist din capitala Austriei, inainte sa fie impușcat mortal, noteaza Vienna.at. Rast, care…

