- Polițiștii clujeni au reținut, luni, in urma a 3 percheziții efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj-Napoca, doi barbați banuiți de trafic de droguri.”La data de 24 august a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Politistii lugojeni au depistat trei barbați, de 20, 22 și respectiv 28 de ani , condamnați la inchisoare pentru comiterea infractiunilor de trafic de droguri, nerespecatrea regimului armelor și munițiilor și constituirea... The post Traficanți de droguri condamnați la inchisoare și prinși acum de…

- Doi traficanti de droguri au fost prinsi in flagrant, vineri, in urma unei operatiuni fulger a politistilor de la Brigada de Combatere a Criminalitatii... The post Operațiune ca-n filme a polițiștilor timișoreni antidrog : Traficanți prinși in flagrant cand vindeau droguri unui agent sub acoperire appeared…

- Doi traficanti de droguri au fost prinsi in flagrant, vineri, in urma unei operatiuni fulger a politistilor de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Timisoara. Actiunea a avut loc in fata unei shaormerii de la intrarea in localitatea Dumbravita, anunța MEDIAFAX.Politistii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploiesti, au facut 7 perchezitii domiciliare, in municipiul Brasov, la persoane banuite de trafic de droguri. 30 de mandate de aducere au fost puse in executare.

- La data de 9 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Satu Mare, au efectuat 10 percheziții domiciliare intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Astfel, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut, miercuri, 18 percheziții, la persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc. Dealerii cumparau cannabis din București și il vindeau apoi pe piața locala.

- PRINSI IN FLAGRANT… Flagrant delict in Barlad, doi indivizi suspectati de trafic cu droguri au fost prinsi de oamenii legii. Cei doi au fost urmariti din cursul zilei de catre politistii BCCO Vaslui, inca din Iasi, unde au incercat sa comercializeze mai multe pastile ecstasy, intr-un club. Mitica Liviu…