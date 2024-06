Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au depistat astazi, in jurul orei 09:00, pe strada Hebe, in urma activitaților informativ-operative desfașurate, o persoana pe numele careia Judecatoria Timișoara a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. „Barbatul, in varsta de 45 de ani, a…

- Polițiștii timișeni au pus in executare, in cursul zilei de joi doua mandate de executare de pedepse privative de libertate, dispuse fața de doua persoane. Unul dintre acestia era condamnat pentru furt si sofat cu numere false. „Astfel, la data de 06 iunie a.c., polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara,…

- La data de 01 iunie 2024, in jurul orei 23:20, polițiștii Secției de Poliție Rurala Hațeg au oprit in trafic, pe D.J. 668, in localitatea Bretea Romana, autoturismul condus de un barbat in varsta de 56 de ani, din orașul Calan. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat…

- Patru barbați din Zalau condamnați la inchisoare pentru trafic de droguri, deținere de droguri de risc și mare risc și razbunare pentru ajutorul dat justiției au fost depistați și incarcerați de polițiștii salajeni. Zilele trecute, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut…

- La data de 26.04.2024, in jurul orei 17:47, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca șoferul unui autobuz, in varsta de 63 de ani, ar fi avut un conflict cu un pasager, in stația Calea Martirilor din Timișoara, ulterior fiind lovit de acesta. Barbatul a fost transportat…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, in forma continuata. The post ACȚIUNE SPECIALA…

- La data de 31 martie a.c., polițiștii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112, de o femeie de 46 de ani, din comuna Urechesti, despre faptul ca, fiul acesteia de 27 de ani ar fi fost lovit de un localnic de 64 de ani. Din cercetari polițiștii au stabilit ca, in […] Articolul…

- La data de 22 martie a.c., in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 4 Urbane Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca o tanara ar fi fost gasita inconstienta cu urme de sange, intr-o camera a unui apartament, situat pe bulevardul General Ion Dragalina, din Timisoara. Politistii s-au deplasat…