- Doi tineri iranieni au fost condamnați la cate 10 ani de inchisoare pentru ca s-au filmat dansand pe strada, in Teheran. Cuplul a fost acuzat de „incurajarea corupției și a prostituției publice” dupa ce videoclipul postat pe rețelele sociale a ajuns viral.

- "Am zis sa zic, sa nu zic... dar pana la urma zic. Am aflat de Andrew Tate acum cateva luni de la un baiețel de 12 ani, fiul unui miliardar din Balcani, pe care il cunoscusem inainte.Și era așa slabuț, efeminat, nedezvoltat… Acum cand l-am vazut din nou pe baiețel, mare forța, flotari, genuflexiuni,…

- Anuntul prezidential a survenit in cursul unei conferinte de presa. Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare, a oferit o majorare considerabila pentru salariul minim saptamana trecuta, ca parte a unei campanii pentru a recastiga sprijinul politic erodat de inflatie, o scadere a lirei…

- Daca in anumite regiuni din lume zapada inca nu și-a facut simțita prezența, in alte locuri deja s-au atins temperaturi record. Daca, de exemplu, la București sunt acum 6 grade, in statul american New York a fost instituita starea de urgența, dupa ce s-au inregistrat valori negative record. Fenomenele…

- Cristiano Ronaldo și Lionel Messi fac pentru prima data echipa intr-o campanie de marketing, care promoveaza brandul de lux Louis Vuitton, potrivit Daily Mail . Cei doi au postat reclama pe conturile lor de Instagram, iar postarea a strans aproape 14 milioane de aprecieri in doar doua ore. In fotografia…

- Epilepsia este o afecțiune neurologica ce afecteaza peste 50 de milioane de oameni la nivel mondial și aproximativ 6 milioane de oameni in Europa, conform Organizației Mondiale a Sanatații. In Romania, se estimeaza ca sunt in jur de 500.000 de persoane diagnosticate cu aceasta boala.