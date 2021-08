Stiri pe aceeasi tema

- Moarte suspecta pentru o intreaga familie din Statele Unite ale Americii! Incepand de la o fetița de un an, parinții acesteia și terminand cu cainele lor, toți au fost gasiți fara viața pe un traseu de drumeție, intr-o zona indepartata a padurii Sierra. Dupa ce au fost raportați disparuți, autoritațile…

- Un autobuz in care se aflau 35 de oameni a explodat in noaptea de joi spre vineri, in orașul Voronej, din centrul Rusiei. In urma incidentului, cel puțin doua persoane și-au pierdut viațan și alte 17 au fost ranite, au anuntat autoritatile locale, conform EFE si AFP, citate de Agerpres. Explozia a avut…

- Anca Serea, in varsta de 40 de ani și patru dintre copiii ei au ales sa calatoreasca cu trenul din București la Viena, deși durata calatoriei este una mai lunga decat daca ar fi fost facuta cu avionul. Anca Serea și Adi Sina au probleme cu banii din cauza familiei numeroase? Mezina familiei, Leah, in…

- Uberto si Greta, doi tineri din Italia au murit in noaptea de sambata spre duminica, in timpul unei plimbari cu barca pe lacul Garda din Salo, in Brescia. Doi turisti germani sunt cercetati pentru omor.

- Brazilia, a doua tara cea mai indoliata de COVID-19 dupa Statelor Unite, a depasit sambata pragul de 500.000 de morti, a anuntat ministrul sanatatii, Marcelo Queiroga, citat de AFP. "500.000 de vieti pierdute din cauza pandemiei care afecteaza Brazilia si lumea intrega", a scris pe Twitter…

- Doi tineri indragostiți s-au iubit pana cand moartea i-a desparțit. Cei doi au fost dați disparuți timp de o saptamana și dupa multe cautari aceștia au fost gasiți intr-un apartament din Rusia. Tinerii erau imbrațișați in momentul in care s-au stins.

- Columbia a inregistrat joi 545 de morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, recordul sau de la inceputul pandemiei, si a depasit pragul de 90.000 de decese pana in prezent, in plina criza sociala impotriva guvernului, noteaza AFP. In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul de morti…

Un nou atac terorist. A fost MASACRU! Sunt cel putin opt morti si zeci de raniti Masacru in California, sunt cel putin opt morti. Un individ a deschis focul la intamplare…