Doi tineri șoferi au murit, după ce au fost prinși între două Tiruri, pe A1 Un accident rutier extrem de grav a fost inregistrat luni dimineața pe A1, la kilometrul 17. Doua autoturisme au fost strivite intre doua autotrenuri, șoferii celor doua mașini fiind declarați decedați la fața locului. Accidentul s-a produs in jurul orei 9, pe sensul de mers catre Capitala. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal și ISU BIF cu doua echipaje de descarcerare, doua autospeciale de stingere, cinci ambulanțe SMURD și elicopterul SMURD. Cele doua autoturisme au fost prinse intre ansamblurile auto. Primele informații aratau ca la locul accidentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

