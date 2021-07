Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 iulie 2021, Poliția Stațiunii Bran a fost sesizata de catre reprezentanții unei societați destinata asistarii persoanelor varstnice, situata pe raza Stațiunii Bran din județul Brașov, cu privire la faptul ca in cursul aceleiași zile o femeie, in varsta de 90 ani, ar fi parasit locația…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 20 iulie 2021 de catre o femeie din municipiul Brașov, cu privire la faptul ca tatal sau, in varsta de 75 ani, a plecat de la domiciliu la data de 18 iulie 2021, in jurul orei 07.00 și nu a revenit pana in prezent.…

- Poliția Municipiului Codlea a fost sesizata la data de 12 iulie 2021 de catre o femeie din municipiul Codlea, județul Brașov, cu privire la faptul ca fratele sau, in varsta de 34 ani, a plecat de la domiciliu la aceeași data, in jurul orei 08.00 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov și in municipiu, incidența este 0,02. Sunt pozitivie 12 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA09.07.2021 – – – -Total650302120.02MOIECIU473510.21BUDILA507710.20BRAN534410.19DUMBRAVITA522910.19HARMAN728210.14MUNICIPIUL…

- Salvatorii montani și voluntarii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov continua pregatirea periodica specifica. Astfel, sambata, 12 iunie, salvatorii montani și voluntarii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov au participat la un exercițiu complex de salvare dintr-o zona foarte…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila a anunțat schimbari legate de analizele medicale de la 1 iulie pentru persoanele de peste 40 de ani. In cadrul unui interviu acordat pentru alephnews.ro, ministrul a declarat ca este vorba despre un pachet de prevenție de care vor beneficia persoanele care au varsta…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca rata de infectare cu SARS-COV-2 in județul Brașov este de 0,82 la mia de locuitori și de 1.00 in municipiul Brașov. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA16.05.2021 – – – -Total6501455340,82FUNDATA73422.72BUNESTI291751.71VISTEA238241.68HARMAN7252111.52ORAS…