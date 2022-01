Doi tineri români, arestați în Franța pentru crimă. Suspecții au 18 și 22 de ani Potrivit anchetatorilor, in noaptea de luni spre marți, cei doi ar fi injunghiat mortal un compatriot de 64 de ani, la Sarcelles.Trupul neinsuflețit al acestuia a fost descoperit de un trecator, langa centrul sportiv Nelson-Mandela. Serviciile de urgența au intervenit rapid la fața locului, insa nu l-au mai putut salva pe barbat, potrivit stiridiaspoa.ro. Din primele informații, victima era un om al strazii, care locuia in masina sa, parcata in Sarcelles.Autoritațile au deschis o ancheta, probele ducand la cei doi tineri romani care locuiesc, de asemenea, in Sarcelles. Aceștia au fost arestați… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

