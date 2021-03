Doi tineri reținuți pentru furt stradal Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinau, in urma acțiunilor speciale de investigație și urmarire penala, au reținut doi tineri suspectați de comiterea unui jaf stradal. Aceștia s-au dovedit a fi in virsta de 20 ani, originari din raioanele Dubasari și Glodeni. In seara de 14 februarie, polițiștii au fost sesizați de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in virsta de 58 de ani, originar din r-nul Hincești, suspectat de comiterea unui furt a fost reținut de catre Ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție a sec. Centru, din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, in comun cu procurorii Procuraturii mun. Chișinau, oficiul Centru.…

- Un barbat in virsta de 30 de ani, locuitor a capitalei, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sec. Rișcani al Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru comiterea mai multor furturi din scara blocului de locuit. Este de menționat ca barbatul nu este…

- Doi minori cu virstele de 16 ani, locuitori a capitalei, au fost reținuți de catre ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sectorului Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru comiterea unui Jaf stradal. Dispeceratul inspectoratului de Poliție Buiucani, a fost…

- Trei persoane, printre care un barbat cu varsta de 43 ani si doua femei cu varstele de 38 si, respectiv, 33 de ani, au fost retinute de catre ofiterii Directiei investigatii criminalitate organizata a INI, in colaborare cu organul de urmarire penala al Inspectoratului de Poliție Buiucani al DP mun.…

- Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sectorului Centru din cadrul Direcției de Poliției a municipiului Chișinau, in cadrul masurilor de investigație au reținut un tanar in varsta de 22 de ani, originar din raionul Strașeni, pentru comiterea unui furt .

- Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Rașcani și polițișii Batalionului de patrulare și reacționare operativa din cadrul Direcției de Poliției a muicipiul Chișinau, in urma masurilor intreprinse au identificat și reținut un barbat pentru huliganism. Barbatul s-a dovedit…

- Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Rașcani și polițișii Batalionului de patrulare și reacționare operativa din cadrul Direcției de Poliției a muicipiul Chișinau, in urma masurilor intreprinse au identificat și reținut un barbat pentru huliganism. Barbatul s-a dovedit…

- Ofițerii Secției combatere infracțiuni in locuri publice și transport urban din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, de comun cu angajații Inspectoratului de Poliție a sec. Rișcani, in urma masurilor intreprinse au identificat și reținut trei indivizi specializați in comiterea furturilor din…