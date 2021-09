Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Secția 2 din Timișoara au reținut doi tineri, de 17 și 20 de ani. Aceștia sunt acuzați ca furau din mașini. In 8 septembrie, cei doi au sustras dintr-un autoturism, parcat pe strada Feldioara, bunuri in valoare de 1.000 de lei. Mai tarziu, in aceeași zi, au furat dintr-un alt autoturism,…

- In urma cercetarilor, s-a stabilit ca in accident au fost implicate trei mașini. Un șofer de 70 de ani a lovit un autoturism de teren parcat regulamentar pe marginea drumului. Impactul a fost atat de puternic incat mașina a ricoșat intr-un al treilea autoturism care circula pe același sens.Alaturi de…

- Polițiștii din Aiud au identificat doi tineri care sunt banuiți ca ar fi sustras catalizatorul unui autoturism. Cu ocazia percheziției efectuate la locuința unuia dintre ei, a fost gasita o carte de identitate care pare a fi falsa. La data de 17 august 2021, polițiștii de investigații criminale din…

- La data de 17 august 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat doi tineri, de 21 și 24 de ani, primul din Aiud, iar de de-al doilea din Alba Iulia, ca și persoane banuite de savarșirea unui furt, fapta sesizata poliției, la data de 31 iulie 2021,…

- Un tanar de 29 de ani, din Craiova, a fost ranit in urma unui accident produs astazi, pe bulevardul Nicolae Titulescu. Politistii au stabilit ca tanarul, care circula pe o motocicleta, a fost lovit din spate de un autoturism, dupa care a fost proiectat intr-un alt autoturism. Potrivit reprezentantilor…

- Polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov au fost sesizați despre faptul ca persoane necunoscute au secționat și sustras aproximativ 480 m de cablu de telecomunicații C.F.R. dezafectat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat pe cei banuiți de comiterea…

- Patru barbati au fost retinuti de politisti in urma unei altercatii violente la care au participat sapte persoane, dupa ce autovehiculele in care se aflau au intrat in coliziune, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, Sectia 5 Politie Galati a…

- Polițiștii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea, impreuna cu D.I.I.C.O.T., au documentat activitatea a doi barbați, de 20 și 26 de ani, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict și a doua percheziții domiciliare. 63 de grame de cannabis, trei grindere și 1.150 de…