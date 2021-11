Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Alba Iulia, reținuți de polițiști dupa ce s-au imbatat și au batut un barbat, in fața unei sali de jocuri Doi tineri din Alba Iulia care au batut in urma cu mai multe zile un barbat, in fața unei sali de jocuri de noroc, au fost reținuți miercuri, 27 octombrie. Scandalul s-a intamplat,…

- Un barbat din Egipt, care a furat telefonul unui jurnalist a fost prins gratie tehnologiei, dupa ce intreaga scena a fost transmisa live pe o retea de socializare, fara ca acesta sa isi dea seama.

- Un barbat de 34 de ani a fost arestat preventiv pentru talharie dupa ce a intrat in locuinta unei femei din Braila de unde a furat bijuterii si alte bunuri de valoare. Surprins de proprietara, el a amenintat-o cu un pistol despre care, ulterior, politistii au stabilit ca era de jucarie, potrivit…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au reținut pentru 24 de ore doi tineri, de 23 și 19 ani, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, polițiștii au fost sesizați la data de 28 septembrie, de catre un barbat din municipiul Dej, cu privire…

- Potistii Biroului de Investigații Criminale Iași, cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale Iași, au efectuat trei percheziții domiciliare, in municipiul Iași. Perchezițiile au fost legate de un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de talharie calificata,…

- Polițiștii de la Secția 2 din Timișoara au reținut doi tineri, de 17 și 20 de ani. Aceștia sunt acuzați ca furau din mașini. In 8 septembrie, cei doi au sustras dintr-un autoturism, parcat pe strada Feldioara, bunuri in valoare de 1.000 de lei. Mai tarziu, in aceeași zi, au furat dintr-un alt autoturism,…

- In urma investigațiilor efectuate, marți, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au identificat doi barbați, de 28 și 30 de ani, banuiți de furt in forma continuata dintr-o societate comerciala. In fapt, in perioada mai – iunie 2021, un angajat al societații și o persoana necunoscuta au sustras in mod…

