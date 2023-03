Doi tineri reșițeni, prinși drogați la volan REȘIȚA – Cei doi au obținut, la testarea cu Drugtest, un rezultat pozitiv pentru THC, in mașinile conduse de ei fiind gasite fragmente vegetale verde-oliv, invelite in folii de staniol! In primul caz, luni, in jurul orei 12.58, polițiștii reșițeni au tras pe dreapta, in zona Timișoarei-Triaj, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani din municipiu, „in cazul caruia aparatul Drugtest a indicat rezultat pozitiv pentru THC. De asemenea, la controlul autoturismului in interior au fost gasite doua folii de staniol conținand materie vegetala de culoare verde-oliv, care au fost ridicate de polițiști… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

