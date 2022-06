Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav de circulație s-a produs duminica dimineața, pe raza localitații Șomcutu Mic, din cadrul municipiului Dej.O mașina a ieșit de pe drum și s-a dat peste cap. O persoana a ramas inconștienta, iar cei de la SMURD au chemat elicopterul de la Jibou. Din fericire, nu a mai fost nevoie de intervenția…

- Un accident de circulație a avut loc azi-noapte, in jurul orei 03:55, in localitatea Bunești. Din primele informații, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul…

- In aceasta seara, pe strada Calea Clujului din municipiul Bistrița, a avut loc un accident rutier, in care a fost implicat un șofer din Dej. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Bistrița a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din Dej.…

- Polițiștii au intervenit la miezul nopții de sambata spre duminca la un eveniment rutier produs pe strada Valea Codorului din municipiul Dej. Din primele date, conducatorul unui autoturism, un tanar de 19 ani din Dej, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, parasind partea carosabila. In urma…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Dej si Punctul de Lucru Gherla au intervenit in aceasta dupa amiaza in urma iesirii in afara partii carosabile a unui autoturism, pe raza localitatii Santioana. La fata locului s au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si unul SAJ. Salvatorii…

- Articolul Doi tineri au fost raniți intr-un accident produs langa municipiul Buzau. Au intrat cu mașina intr-un pom se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Traficul auto este dirijat la ieșire din municipiul Buzau spre Șoseaua Pogonele, din cauza unui accident rutier soldat cu ranirea a dousa persoane.…

- UPDATE 11:10 „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre 3 autoturisme, doua conduse pe direcția Buzau catre Brașov de catre doi șoferi, in varsta de 30 de ani, din Buzau și 59 de ani, din Vernești și mașina care circula din sens opus, la volanul careia se afla…

- Doi tineri au fost raniți dupa ce s-au rasturnat cu mașina. Accidentul a avut loc aseara, la Plevna (comuna Grebanu). Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe DJ203A, pe direcția Grebanu catre Ramnicu Sarat, de catre un șofer de 21 de ani, din Ramnicu Sarat, a pierdut…