Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara au reținut doi tineri, de 25 și 26 de ani, banuiți de comiterea unui furt in localitatea Dumbravița. In data de 6 octombrie, in jurul orei 12:00, agenții au oprit pentru control, pe strada Ion Mihalache, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 26…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara au reținut doi tineri, de 25 și 26 de ani, banuiți de comiterea unui furt in localitatea Dumbravița. Barbații au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data de 6 octombrie, jurul…

- Trei moldoveni risca amenda penala pentru ca au prezentat acte false la frontiera. Este vorba despre un permis de conducere polonez și doua teste PCR COVID-19 cu rezultate negative neveridice. Incidentele au fost consemnate pe parcursul zilei de 23 septembrie curent.

- Tot mai mulți tineri șoferi sunt prinși de catre polițiști drogați la volan. In ultimele 48 de ore, doi șoferi s-au urcat la volan sub influența substanțelor psihoactive. Potrivit IPJ Salaj, in noaptea de 16 septembrie 2021 la ora 01:40, polițiștii Biroului Rutier au depistat in flagrant delict un conducator…

- Polițiștii au prins un barbat din Alba, BEAT și fara permis, la volanul unei mașini cu numere false La data de 27 august 2021, in jurul orei 12,00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Oiejdea, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, aflați vineri in misiune pe raza localitații Oiejdea, au oprit, pentru control un autoturism condus de un barbat de 50 de ani, din comuna Galda de Jos. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul nu deține permis de conducere…

- Un șofer beat, fara permis de conducere și cu numere false la mașina, a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat cu autoturismul pe un teren de fotbal din județul Galați. Șoferul a fugit, in timp ce doi adolescenți, aflați in mașina, au ajuns la spital, noteaza mediafax. Incidentul a avut loc luni…

- Șoferul unui microbuz care transporta marfa a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit in afara carosabilului, moment in care compartimentul motor a luat foc. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orei 19.30, pe DN 1, in afara localitații Cristian, potrivit IPJ Alba.La fața locului s-au…