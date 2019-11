Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din București au fost prinși cu un troler plin de droguri in mașina! Aceștia au fost prinși in urma unui control in trafic, unul dintre tineri folosea un act de identitate cu datele unei persoane decedate.

- Doi tineri – o fata si un baiat – au fost retinuti pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc si trafic intern de droguri de risc, dupa ce au fost prinsi transportand cu un autoturism de teren un troler in care era ambalata cantitatea de 6 kg de canabis, informeaza Agerpres.…

- Doi tineri - o fata si un baiat - au fost retinuti pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc si trafic intern de droguri de risc, dupa ce au fost prinsi transportand cu un autoturism de teren un troler in care era ambalata cantitatea de 6 kg de canabis. …

- Doi tineri din București au fost depistați, in trafic, transportand intr-un troler cantitatea de 6 kilograme de cannabis. La un control, polițiștii au depistat ca barbatul folosea o carte de identitate cu datele unei persoane decedate in 2018, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis…

- La data de 29.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au organizat o actiune de prindere in flagrant a patru persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 23 de ani,…

- Doi tineri au fost surprinsi de o camera de bord in timp ce merg printre masinile care stationau la semafor. Acestia sunt surprinsi in momentul in care lovesc cu violenta pasagerii unei masini iar apoi se urca pe bancheta din spate.

- Jandarmii argeșeni au identificat, marți dupa-amiaza, in apropierea Liceului Tehnologic Dacia din Pitești, doi tineri care se drogau. Cei doi au 24 de ani, respectiv 26 de ani. Unul este din comuna argeșeana Oarja,iar celalalt, din Pitești. Jandarmii au gasit asupra lor țigari artizanale aprinse, care…

- Acuzații de furt pe numele a doi tineri de 20 și 22 de ani, la Timișoara. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce au fost prinși ca au furat patru plite electrice dintr-un camin din Complexul Studențesc.