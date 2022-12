Politistii au confiscat 35 de kilograme de petarde si artificii de la doi tineri din Iasi. Cei doi nu aveau dreptul de a comercializa acest gen de produse. „La data de 28 decembrie, politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Iasi, in urma unei actiuni organizate in cadrul planului «Foc de artificii», pe raza municipiului Iasi, au identificat doi tineri cu varste de 24, respective 26 ani, ambii din judetul Iasi, care ar fi detinut fara drept, articole pirotehnice, de diferite categorii. Au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor, aproximativ 35 de kg de articole…